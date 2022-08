Die Zeit zwischen Breath of the Wild und seiner Fortsetzung ist die längste in der Geschichte von Zelda.

HQ

Letzten Freitag markierte ein Datum, von dem ich sicher bin, dass viele es etwas schmerzhaft finden werden, und das ist, dass der 19. August die längste Zeit zwischen zwei Veröffentlichungen in der The Legend of Zelda-Serie in ihrer 36 + -jährigen Geschichte markierte. Bis jetzt lag der Rekord bei 5 Jahren, 5 Monaten und 15 Tagen, der Zeit zwischen der Veröffentlichung von A Link's Awakening und Ocarina of Time.

Heute ist genau 5 Jahre, 5 Monate und 19 Tage vergangen, seit The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht wurde, was es zum längsten Mal macht, dass wir ohne einen großen Teil der Serie (als Hyrule Warriors: Age of Calamity zählt nicht).

Die Fortsetzung von Breath of the Wild hat einige Verzögerungen erlitten, da das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum für 2022 war, aber im vergangenen März entschuldigte sich Eiji Aonuma selbst und kündigte an, dass sich das Spiel auf 2023 verzögern würde.

Wenn alles gut geht, werden wir nächstes Jahr endlich die lang erwartete Fortsetzung der Geschichte haben, die einige sehr neue Mechaniken haben wird, wie sie sich in den Patenten widerspiegeln, die Nintendo im Dezember 2021 auf das Durchqueren von Oberflächen oder das "Zurückspulen" verschiedener Elemente der Welt eingereicht hat.

Freust du dich auf die Fortsetzung von Breath of the Wild?