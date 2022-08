Die Game Awards sind am 9. Dezember zurück

HQ

Geoff Keighley macht derzeit jedes Jahr mehrere gestreamte Shows, wie das Summer Game Fest und die Gamescom Opening Night Live (die heute Abend um 20:00 Uhr MESZ ausgestrahlt wird). Am bekanntesten ist er jedoch immer noch The Game Awards.

Und glücklicherweise wurde jetzt bestätigt, dass die Game Awards am 8. Dezember (9. Dezember für uns in Europa) wieder stattfinden werden. Wie der Name schon sagt, ist es hauptsächlich eine Show für die Vergabe von Preisen an Entwickler und Spiele, die in diesem Jahr wirklich etwas Besonderes geliefert hat, aber wir glauben, dass sich die meisten Leute darauf freuen, weil jedes Jahr alle wichtigen Videospielankündigungen stattfinden.

Wir bekamen ein Paradebeispiel dafür, wie groß die Show im Jahr 2019 geworden ist, als Microsoft die Gelegenheit nutzte, Xbox Series X zum ersten Mal der Welt zu enthüllen, und letztes Jahr wurden wir mit Ankündigungen von Spielen wie Alan Wake 2, Star Wars Eclipse, The Expanse - A Telltale Series und Wonder Woman verwöhnt. und wir haben auch die spektakuläre The Matrix Awakens-Demo bekommen.

Neu in diesem Jahr ist die Kategorie Beste Adaption, die in der Pressemitteilung so beschrieben wird:

"Der Best Adaptation Award ist eine Möglichkeit für die Spieleindustrie und ihre Fans, ihren Hut vor kreativer Arbeit zu ziehen, die sich authentisch anpasst und oft Lore und Kontext zu unseren Lieblings-Gaming-Franchises hinzufügt. Bei so vielen von Spielen inspirierten Projekten in der Unterhaltungsbranche ist es an der Zeit, herausragende Leistungen bei der Anpassung von Videospielwelten an andere Medien zu würdigen."

Im Grunde, wie gut Videospiel-Franchises für andere Arten von Medien wie Comics, TV-Serien oder Filme verwendet wurden.

