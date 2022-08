So sieht Pinocchio im Disney-Remake aus

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, arbeitet Disney derzeit an einer Live-Action-Version von Pinocchio mit einer ziemlich beeindruckenden Besetzung. Dazu gehören Om Hanks als Gepetto, Joseph Gordon-Levitt, der Jiminy Cricket seine Stimme leiht, Luke Evans als Coachman, während Robert Zemeckis Regie führt.

Jetzt haben wir einen ersten und ziemlich kurzen Einblick in den Charakter Pinocchio selbst in einer Twitter-Videorolle erhalten, in der sie Dinge hervorheben, die am sogenannten Disney+ Day, dem 8. September, hinzugefügt werden. Schauen Sie sich den hölzernen Lausbuben und seine wachsende Nase unten etwa 12 Sekunden nach dem Video an.