Flashback 2 auf 2023 verschoben

Da dies ein paar wirklich lächerliche Monate waren, wenn es um Verzögerungen geht, sollte es niemanden überraschen, dass wir diese Woche auch mit einer neuen Verzögerung beginnen. Diesmal ist es Microids, das auf Twitter bestätigt hat, dass Flashback 2 mit einer Verzögerung getroffen wurde.

Es war ursprünglich für eine Veröffentlichung Ende 2022 geplant, wurde aber jetzt auf einen Zeitraum im Jahr 2023 verschoben. Der Herausgeber schreibt, dass "ein genaueres Startdatum zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt wird", und verspricht gleichzeitig, "Sie regelmäßig über den Entwicklungsfortschritt auf dem Laufenden zu halten".

Das ursprüngliche Flashback wurde bereits 1992 veröffentlicht, was bedeutet, dass die Fortsetzung ihr 30-jähriges Jubiläum verpasst. Solange es am Ende zu einem guten Spiel kommt, sind wir trotzdem glücklich, aber was denkst du?