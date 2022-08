MultiVersus schlug Elden Ring als meistverkauftes Spiel in den USA im Juli

HQ

Wir haben oft darüber gesprochen, wie erfolgreich Elden Ring seit seinem Debüt im Februar war, wobei das Spiel bereits fast 17 Millionen Exemplare weltweit verkauft hat und bis auf einen Monat seit dem Start der meistverkaufte Titel in den USA ist. Dieser Erfolg ist jedoch zum zweiten Mal zu Ende gegangen, da der Juli einen neuen Titel an der Spitze der Charts hatte, als MultiVersus von Player First Games das Action-RPG von FromSoftware verdrängte.

Wie die NPD Group berichtet, war MultiVersus das meistverkaufte Spiel des Juli 2022, vor Elden Ring, wenn man sowohl den Einzelhandel als auch den digitalen Verkauf berücksichtigt. Dies ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass MultiVersus technisch gesehen ein Free-to-Play-Spiel ist, obwohl es ein kostenpflichtiges Gründerpaket gab.

Wenn wir uns den Rest der Tabelle für Juli 2022 ansehen, können wir sehen, dass Lego Star Wars: The Skywalker Saga den dritten Platz belegt, vor Xenoblade Chronicles 3, Call of Duty: Vanguard, MLB: The Show 22, Mario Kart 8 Deluxe, Digimon Survive, Minecraft und F1 22.

Es sollte bekannt sein, dass sich der Erfolg von MultiVersus von Anfang des Jahres bis heute noch nicht ganz in Verkäufen niedergeschlagen hat, da das Spiel den Schnitt auf dieser Liste noch nicht geschafft hat, während Elden Ring immer noch an der Spitze steht (höchstwahrscheinlich ziemlich bequem).