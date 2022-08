PlayStation ist in Großbritannien mit einer Klage in Höhe von 5 Milliarden Pfund konfrontiert

HQ

Sony und PlayStation befinden sich derzeit in Großbritannien in etwas heißem Wasser, da der Verbraucherrechtsaktivist Alex Neill einen Rechtsanspruch in Höhe von 5 Milliarden Pfund eingereicht hat, der erklärt hat, dass das Unternehmen seit sechs Jahren im PlayStation Store "Leute abzockt".

Wie Sky News zu diesem Thema berichtet, beziehen sich die Probleme auf die 30-prozentige Provision, die an der Ladenfront in Kraft ist, von der angenommen wird, dass sie einen Missbrauch der Marktmacht von Sony darstellt, und dass sie "unfaire Geschäftsbedingungen für Spieleentwickler und Publisher aufweist, die die Preise für die Verbraucher in die Höhe treiben".

"Das Spiel ist für Sony PlayStation verfügbar", sagte Neill zu Sky News. "Mit dieser Klage setze ich mich für die Millionen von Menschen in Großbritannien ein, die unwissentlich zu viel berechnet wurden. Wir glauben, dass Sony seine Position missbraucht und seine Kunden abgezockt hat."

"Gaming ist heute die größte Unterhaltungsindustrie in Großbritannien, noch vor TV, Video und Musik, und viele gefährdete Menschen verlassen sich auf Spiele für Community und Verbindung. Die Aktionen von Sony kosten Millionen von Menschen, die es sich nicht leisten können, besonders wenn wir uns inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise befinden und die Verbraucherkasse wie nie zuvor gedrückt wird. "

Die 5-Milliarden-Pfund-Zahl wurde berechnet, wie viel Sony und PlayStation den Verbrauchern in den letzten sechs Jahren zu viel berechnet haben.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, steht die Klage, die beim Competition Appeal Tribunal eingereicht wurde, jedem offen, der seit dem 19. August 2016 etwas im PlayStation Store gekauft hat, um mitzumachen und möglicherweise eine Entschädigung zu erhalten. Es wird geschätzt, dass dies je nach Fall zwischen £ 67 und £ 562 pro Person liegen könnte.