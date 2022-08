Ein Days Gone-Film ist bei PlayStation Productions in Arbeit

HQ

Sony und PlayStation Productions haben eine Vielzahl von Filmen und TV-Serien in Arbeit, die sich auf PlayStation-Videospiele beziehen. Sei es HBOs The Last of Us, das nächstes Jahr debütieren soll, oder die Horizon-Serie, die God of War-Serie oder der Gran Turismo-Film, es gibt viele PlayStation-Spiele, die angepasst werden.

Und jetzt können wir dieser Liste ein weiteres Spiel hinzufügen, da Deadline berichtet hat, dass eine Days Gone-Adaption auf dem Weg ist. In dem Bericht heißt es, dass der Oscar-nominierte Sheldon Turner für den Anpassungsprozess verantwortlich sein wird und dass Sam Heughan von Outlander für die Rolle des Hauptprotagonisten Deacon St. John im Auge behalten wird.

Ansonsten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Film gerahmt wird, fügt Deadline hinzu, dass "Turners Drehbuch eine Liebesballade für Motorradfilme sein wird - das Motorrad ist Deacons einzige Form des Transports, sein Pferd in diesem modernen Western."

Es wird nicht erwähnt, wann das Projekt debütieren soll.