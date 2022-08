Saudi-Arabien genehmigt als erster Markt den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft

HQ

Über sechs Monate sind vergangen, seit Microsoft seine Absicht angekündigt hat, Activision Blizzard zu kaufen, in einem Schritt, der die meisten Spieler im Januar schockierte (weniger als ein Jahr nach der Übernahme von Bethesda / ZeniMax). Es ist die mit Abstand größte Übernahme in der Videospielindustrie - größer als die zehn folgenden Übernahmen zusammen - und muss natürlich von einer ganzen Reihe von Fällen in verschiedenen Märkten genehmigt werden.

Daher wird erwartet, dass dieser Deal erst Mitte 2023 abgeschlossen wird, aber zumindest geht er voran. Es gab viele interessante Informationen, die aus dem Fall über den brasilianischen Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung (CADE) durchgesickert sind, wie Sony, das versucht, die Veröffentlichung von Spielen im Game Pass zu blockieren, indem es den Publishern Geld zahlt, um ihre Titel vom Dienst zurückzuhalten, und jetzt haben wir ein weiteres Lebenszeichen von diesem Deal bekommen, da Saudi-Arabien jetzt der erste Markt ist, der Microsoft den Kauf von Activision Blizzard genehmigt.

Die Generalbehörde für Wettbewerb des Landes twittert (übersetzt mit Bing), dass sie "nichts gegen den Abschluss des Prozesses der wirtschaftlichen Konzentration zwischen" den beiden Unternehmen haben. Wir werden diesen interessanten Fall natürlich in Zukunft verfolgen, da immer mehr Länder ihre Entscheidung über etwas treffen, das die Videospiellandschaft am Ende zweifellos sehr verändern wird.