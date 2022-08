HBO zeigt 20 Sekunden von The Last of Us im Trailer

HQ

Neben der Ankündigung seiner beeindruckenden Besetzung und der Präsentation einiger Bilder waren HBO und PlayStation Productions sehr geheimnisvoll über ihre The Last of Us-Serie, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass diese Woche großartig beginnt.

Ein neuer Trailer hebt einige der Shows hervor, die in den kommenden Monaten zu HBO Max kommen, und der letzte Teil davon ist The Last of Us gewidmet. Wir zeigen ungefähr zwanzig Sekunden der bevorstehenden Show, um genau zu sein, also erwarten Sie, noch mehr zu sehen und zu lernen, wenn der Outbreak Day am 26. September und / oder später in diesem Herbst kommt, bevor die Show Anfang nächsten Jahres beginnt.