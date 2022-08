2K Games feiert das 15-jährige Jubiläum von Bioshock

HQ

Nachdem Bioshock Infinite fertig war, gründete der Serienschöpfer Ken Levine ein neues Studio, das aus der Serie entfernt wurde. Glücklicherweise war das nicht das Ende des Franchise, da 2K und Take-Two bestätigten, dass es weiterleben würde und die Entwicklung bereits seit langem stattfindet.

Bereits Anfang 2020 sagte der Verlag, dass der nächste Bioshock "für die nächsten Jahre in der Entwicklung sein wird", und da seitdem zweieinhalb Jahre vergangen sind, könnte es an der Zeit sein, die nächste Installation ziemlich bald zu sehen. Da Bioshock gestern sein 15-jähriges Jubiläum hatte, hat der offizielle 2K-Account auf Twitter Dinge gepostet, um dieses klassische Spiel zu feiern, was einige Leute denken lässt, dass sie etwas andeuten.

Unter anderem schrieben sie: "Würden Sie sich uns freundlich anschließen, um das 15-jährige Jubiläum von Bioshock zu feiern", und fügten hinzu, dass "Andrew Ryan heute vor 77 Jahren, am 21. August 1945, Pläne für den Bau von Rapture angekündigt hat".

Was denkst du, sind es nur fröhliche Feierlichkeiten, oder bekommen wir etwas, das mit Bioshock zu tun hat, das am Ende des Zweiten Weltkriegs stattfindet, mit einer möglichen Ankündigung auf der gamescom diese Woche?