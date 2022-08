Mortal Kombat 11 bekommt ein 30th Anniversary Ultimate Bundle

HQ

Mortal Kombat 11 wurde vor etwas mehr als drei Jahren veröffentlicht und wurde seitdem auf wirklich beeindruckende Weise erweitert und verbessert. Es ist das neueste Spiel in der Franchise, das ursprünglich am 8. Oktober 1992 begann, und wir gingen davon aus, dass Netherrealm Studios dies auf irgendeine Weise hervorheben würde, möglicherweise durch die Ankündigung von Mortal Kombat 12, das seit geraumer Zeit gemunkelt wird.

Es stellt sich heraus, dass sie dieses Jubiläum tatsächlich feiern werden, aber es scheint, als würde es viel kleiner sein als erwartet. Wie von mehreren Personen in den sozialen Medien erwähnt, wurde vor einigen Tagen ein Produkt namens Mortal Kombat: The 30th Anniversary Ultimate Bundle zur Vorbestellung bei Amazon UK hinzugefügt.

Also, was ist dann so ultimativ daran? Nun, neben Mortal Kombat 11 Ultimate, das in einem Steelbook geliefert wird, erhalten Sie auch den Mortal Kombat-Film 2021. Da das Paket £ 29.99 (ungefähr gleich 35 €) kostet, ist es ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - aber sicherlich verdient Mortal Kombat eine größere Feier als diese? Drücken wir die Daumen Netherrealm Studios hat noch etwas mehr für alle Fans auf Lager.

Danke GameRant