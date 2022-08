Dwayne Johnson: DC und Marvel "sollten sich meiner Meinung nach kreuzen"

HQ

DC und Marvel haben sehr unterschiedliche Strategien für ihre Filme gewählt, wobei Marvel ein filmisches Universum macht, in dem alles miteinander verbunden ist. DC hat sich für eine andere Lösung entschieden und verbindet nur einige Franchises, die davon profitieren, während andere für sich selbst stehen, wie Joker und The Batman.

Eine Person, die denkt, dass DC und Marvel irgendwann ihre Kräfte bündeln sollten, ist Dwayne Johnson. Er ist ein bekannter DC-Fan und spielt Black Adam im kommenden Film, der im Oktober Premiere feiert. Wenn er seinen Willen bekommt, wird es irgendwann einen DC- und Marvel-Crossover-Film geben. Im Gespräch mit Games Radar sagt er:

"Ich bin optimistisch... Nur meine Natur ist optimistisch. Und vor allem, wenn es um Kreativität geht. Vor allem, wenn es um Filme geht. Und vor allem, wenn es um das Pantheon der DC-Superhelden und Superschurken geht. Auf der anderen Straßenseite haben wir das Pantheon der Superhelden und Superschurken von Marvel. Für mich können sie nicht nur existieren, sondern sie sollten sich meiner Meinung nach eines Tages kreuzen."

DC und Marvel haben sich in den Comics mehrmals gekreuzt, so dass es nicht allzu weit hergeholt erscheint, es irgendwann auch in den Filmen zu sehen. Vielleicht lass Batman Spider-Man treffen, lass The Suicide Squad mit Guardians of the Galaxy zusammenarbeiten oder vielleicht lass Wonder Woman und Captain Marvel gemeinsam die Welt retten.