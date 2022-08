Zac Efron bringt den Truppen Bier im kommenden Apple TV+ Film

HQ

Apple produziert vielleicht nicht die gleichen riesigen Mengen an Inhalten wie Netflix, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es einige interessante Geschichten hat, die es den Fans im Rahmen seines Abonnementdienstes Apple TV+ geben kann.

Ende September werden diese Bemühungen mit dem Originalfilm The Greatest Beer Run Ever erweitert, der auf einer wahren Geschichte basiert, in der ein Mann namens Chickie Donohue sein komfortables und sicheres Leben hinter sich ließ, um mitten im Vietnamkrieg nach Vietnam zu fahren, um Bier an seine Freunde und verschiedene andere US-Truppen zu liefern.

Der Film wird am 30. September debütieren, mit Zac Efron in der Hauptrolle, und wird auch Bill Murray, Russell Crowe und andere zu sehen sein. Schauen Sie sich unten einen Trailer zum Film an.