Pokémon Scharlachrot/Violett News für dieses Wochenende gehänselt

HQ

Die Pokémon-Weltmeisterschaft ist derzeit im Gange, und als Teil dieser Bemühungen haben Spieler aus der ganzen Welt an einer Reihe von Pokémon-bezogenen Turnieren und Events teilgenommen, darunter in Titeln wie Pokémon Schwert / Schild, Pokémon Go und Pokémon Das Kartenspiel und so weiter.

Aber da dieses Event bereits fast zu Ende ist, hat The Pokémon Company angeteasert, dass die Abschlusszeremonie für die Show einige neue Informationen über Pokémon Scharlachrot/Violett enthalten wird. Während der Eröffnungszeremonie erklärte der Präsident des Unternehmens, Tsunekazu Ishihara:

"Wir haben auch Neuigkeiten für Pokémon Scharlachrot und Violett und die Zukunft des Pokémon-Sammelkartenspiels. Aber ich möchte diese Updates während unserer Abschlusszeremonie mit Ihnen teilen, also bitte ich Sie, noch ein wenig länger zu warten. "

Wann die Abschlusszeremonie stattfinden wird, ist für den 21. August um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ angesetzt. Du kannst es auf dem Pokémon Twitch-Kanal fangen.

Danke, IGN.