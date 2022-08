High on Life hat sich verzögert

High on Life sollte ursprünglich im Oktober dieses Jahres als ein Spiel debütieren, das ein Day One-Launch für den Game Pass sein würde, aber leider wird das nicht mehr der Fall sein, da Entwickler Squanch Games angekündigt hat, dass der verrückte Titel von einer kleinen Verzögerung betroffen ist.

Es ist keine große Verzögerung, sollten wir sagen, da High on Life immer noch im Jahr 2022 ankommen wird, jetzt am 13. Dezember, um genau zu sein. Auf die Frage, warum das Team das Gefühl hatte, dass es zusätzliche sechs Wochen brauchte, um an dem Spiel zu arbeiten, sagte Squanch:

"Das Team von Squanch Games arbeitet hart daran, das beste Spielerlebnis für Ihre Bildschirme zu entwickeln, und ein wenig mehr Zeit, um einige Fehler zu beseitigen, schadet nie."

Einen Blick auf High on Life in Aktion könnt ihr euch im Trailer unten ansehen.