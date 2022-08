Überraschen! Netflix hat eine Bonus-Episode von The Sandman veröffentlicht

HQ

The Sandman ist seit ein paar Tagen auf der Streaming-Plattform Netflix und Tausende von Menschen haben bereits Morpheus / Dreams episches Streben genossen, die Macht über sein Königreich als einer der Eternals wiederzuerlangen. Die 10-teilige Serie wurde gut aufgenommen und, wie wir Ihnen in unserer Rezension gesagt haben, haben wir sie geliebt. Deshalb haben die Nachrichten, mit denen wir heute Morgen aufgewacht sind, für den Rest des Tages ein Lächeln auf unsere Gesichter gezaubert.

Netflix hat eine neue Bonusepisode von The Sandman veröffentlicht. Unter dem Titel "A Dream of a Thousand Cats/Caliope" ist es ein zusätzliches Kapitel in einem animierten Format, das zwei unabhängige Geschichten erzählt, die auch in Neil Gaimans ursprünglicher Graphic Novel erschienen sind. Die erste dreht sich um eine siamesische Katze, die von einer anderen Welt träumt, und die zweite um einen Schriftsteller, der Erfolg haben will und sich mit Morpheus kreuzt, der ihn auf ganz besondere Weise inspiriert.

Die Episode ist jetzt in allen Regionen auf der Plattform verfügbar, so dass Sie 64 zusätzliche Minuten der Serie genießen können. Eine angenehme Überraschung, die für die Veröffentlichungspolitik von Netflix ungewöhnlich ist, die normalerweise alle Episoden einer Staffel auf einmal veröffentlicht.

Wird dies der Beginn einer neuen Ära sein?