Slime Rancher 2 geht nächsten Monat in den Early Access

Der September wird viel bunter und niedlicher, da Entwickler Monomi Park offiziell angekündigt hat, dass die entzückende Fortsetzung Slime Rancher 2 als Early-Access-Titel für PC- und Xbox-Spieler gleichermaßen erscheinen wird.

Das Spiel, das am 22. September debütieren soll, führt die Spieler nach Rainbow Island, wo die Aufgabe erneut darin besteht, die lebendigen Schleimvarianten, die das Land zu Hause nennen, zu erkunden und zu farmen. Werfen Sie einen Blick auf den Gameplay-Trailer für das Spiel unten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was am 22. September auf Lager sein wird.