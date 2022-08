Nehmen Sie an den Feierlichkeiten der QuakeCon teil, indem Sie fünf klassische Bethesda-Spiele über den PC Game Pass spielen

HQ

Die QuakeCon hat offiziell begonnen, und da dies der Fall ist, hat Bethesda (das jetzt im Besitz von Microsoft ist) enthüllt , wie PC Game Pass-Abonnenten an den Feierlichkeiten teilnehmen können. Und das liegt daran, dass fünf klassische, von Bethesda entwickelte Spiele auf dem Dienst verfügbar geworden sind, wobei jeder, der ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement hat, auch mit einem Quake Champions-Vorteil in den Spaß einsteigen kann.

Die fünf klassischen PC-Spiele, die hinzugefügt wurden, sind; An Elder Scrolls Legend: Battlespire, Quake 4, Return to Castle Wolfenstein, The Elder Scrolls Adventures: Regard und Wolfenstein 3D.

Wie oben erwähnt, können Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten auch am QuakeCon-Spaß teilnehmen, indem sie das Champions Pack für Quake Champions auf dem PC beanspruchen, das sofortigen Zugriff auf alle 16 im Spiel verfügbaren Elite-Champions bietet.