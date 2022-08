Enola Holmes 2 wird im November auf Netflix debütieren

HQ

Netflix hat offiziell ein Veröffentlichungsdatum festgelegt, wann der Millie Bobby Brown-Film Enola Holmes 2 auf dem Streamer landen wird. Für einen Veröffentlichungstermin am 4. November 2022 hat Netflix sogar eine Reihe von Bildern des Films veröffentlicht, die uns einen Blick auf den titelgebenden jungen Detektiv in Aktion sowie auf die verschiedenen anderen Darsteller, die auftreten werden, wie Henry Cavill als Sherlock Holmes und Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes.

Werfen Sie einen Blick auf alle neuen Bilder für den Film unten und halten Sie Ausschau nach einem Trailer, da Netflix normalerweise gerne Trailer teilt, nachdem sie diese "First Look" -Bilder in die Öffentlichkeit gebracht haben.