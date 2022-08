Der Wintersoldat kommt zu Marvel's Avengers

HQ

Nach der Einführung von The Mighty Thor (Jane Foster) hat Crystal Dynamics den nächsten spielbaren Charakter angekündigt, der in Marvel's Avengers debütieren wird. Ungeachtet dessen, was viele aufgrund des vorherigen Lecks / Gerüchts und der Tatsache, dass She-Hulk: Attorney at Law auf Disney+ Premiere gefeiert hat, gedacht hätten, wird Jennifer Walters nicht die nächste Figur sein, die im Titel debütiert, sondern es wird einer der engsten Freunde von Captain America, Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, sein.

Wie in einem neuen Blogbeitrag enthüllt, wird The Winter Soldier im September sein Debüt in Marvel's Avengers geben, wo er kurz nach dem neuen "No Rest for the Wicked" Warzone sowie einem neuen "Schurken-fokussierten Abenteuer für alle Spieler" kommen wird, das in Update 2.6 erscheint. Uns wird gesagt, dass sich dies um Monica drehen wird, die M.O.D.O.K. gefunden hat und darauf abzielt, den Größenwahnsinnigen wiederzubeleben, um ihn als Waffe gegen die Avengers einzusetzen.

Der Wintersoldat wird zwar noch nicht vollständig enthüllt, aber ein "hybrider Brawler- und Schützenheld" sein. Das ist alles, was uns bisher über den Charakter gesagt wurde, aber wenn man bedenkt, dass seine Freilassung Wochen entfernt ist, erwarten Sie, bald mehr zu hören.

Andernfalls, wenn das Update von The Winter Soldier debütiert (dies wird nach Update 2.6 sein), hat der Entwickler versprochen, dass es auch eine neue Aktivität namens AIM's Cloning Lab geben wird, die neue Ausrüstung und eine höhere Level-Obergrenze bieten wird, auf die man hinarbeiten kann.