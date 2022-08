Redfall ist bei weitem das größte Spiel, das Arkane je gemacht hat

HQ

Arkane war einer der vielen Entwickler, die Microsoft bekam, als sie Bethesda letztes Jahr kauften, aber bisher haben sie nur ein Spiel für PC und Playstation 5, Deathloop, veröffentlicht. Dies war wegen eines Deals zwischen Sony und Bethesda, bevor Microsoft übernahm.

Aber während wir darauf warten, dass Deathloop für Xbox auftaucht, hat Arkane Austin auch ein anderes sehr aufregendes Projekt namens Redfall vor sich. Hier lernen wir eine moderne Rasse von Vampiren kennen, die in einem gescheiterten wissenschaftlichen Experiment auf einer abgelegenen Insel in Neuengland erschaffen wurden, und es liegt an Ihnen und vorzugsweise an bis zu drei Freunden, sie niederzuschießen und das Rätsel zu lösen.

Jetzt haben wir ein sehr interessantes Video bekommen, in dem wir einen richtigen Überblick über alles bekommen, was Redfall ausmacht. Dies bedeutet, dass wir mehr über die verschiedenen Arten von Vampiren erfahren, die wir erwarten können, und auch die Vampirjäger kennenlernen, als die wir spielen werden, sowie ihre Waffen.

Zusätzlich zu all dem können wir die Welt erkunden, die wir erkunden werden. Es stellt sich heraus, dass die Sandbox viel interaktiver ist, als wir es in dieser Art von Spielen gewohnt sind, und auch viel größer als alles, was sie zuvor getan haben (wie Dishonored, Prey und der oben erwähnte Deathloop).

Schauen Sie sich das Video unten für ungefähr 21 Minuten Redfall Güte an. Wir versichern Ihnen, dass es gut investierte Zeit ist, auch wenn es das Warten auf das Spiel noch unerträglicher macht, wenn man bedenkt, dass es erst in der ersten Hälfte des Jahres 2023 für PC und Xbox Series S / X veröffentlicht wird. Es wird ab Tag 1 im Game Pass enthalten sein.