Ming-Na Wen will eine zweite Staffel von Boba Fett machen

HQ

Obwohl The Book of Boba Fett nicht gerade hervorragende Kritiken erhielt, hatte es seinen gerechten Anteil an Lichtblicken, einer davon war der Attentäter und Söldner Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen.

Sie erweckte die Figur zum Leben und hatte einige wirklich gute Actionszenen, was viele Leute auf ein engagiertes Spin-off speziell über Fennec Shand hoffen ließ - oder vielleicht eine zweite Staffel von The Book of Boba Fett, in der Ming-Na Wen eine größere Rolle bekommen könnte. Und es würde ihr wirklich nichts ausmachen, wieder in die Rolle zurückzukehren, hier ist, was sie während der Fan Expo Boston dazu zu sagen hatte:

"Zweite Staffel von The Book of Boba Fett, hoffe ich! Ich zähle meine Hühner nie, bevor sie schlüpfen, denn in diesem Geschäft weiß man einfach nie. Aber klopfen Sie auf Holz, sie werden das bald ankündigen."

Möchtest du mehr Das Buch von Boba Fett und was hältst du von Fennec Shand?

Danke Star Wars News Net