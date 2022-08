Cult of the Lamb hat bereits mehr als 1 Million Spieler

HQ

Ich war so froh, Ben und so ziemlich alle anderen zu sehen, dass Massive Monster's Cult of the Lamb ihre Erwartungen erfüllt oder übertroffen hat, als das entzückende / schreckliche Spiel letzte Woche veröffentlicht wurde. Umso mehr, wenn es auch ein kommerzieller Erfolg ist.

Da die Entwickler auf Twitter enthüllt haben, dass Cult of the Lamb nach nur einer Woche auf dem Markt bereits mehr als 1 Million Spieler hat, scheinen die Publisher bei Devolver Digital immer noch eine erstaunliche Nase dafür zu haben, kleinere Edelsteine zu finden. Hoffentlich wird die Zahl weiter wachsen, da Massive Monster das fantastische Spiel in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren immer weiter aktualisiert und erweitert.