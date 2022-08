Neuer Trailer zu A Plague Tale: Requiem mit neuem Gameplay und neuer Handlung

HQ

Genau zwei Monate vor ihrer offiziellen Veröffentlichung hat Asobo Studio's Fortsetzung A Plague Tale: Requiem einen neuen Trailer vorgestellt, der sich mit einigen neuen Gameplay- und Story-Details befasst und gleichzeitig ihre Teilnahme an der Gamescom 2022 nächste Woche in Köln ankündigt.

Insbesondere haben wir einige neue Moves von Amicia gesehen, darunter eine verbesserte Hindernisvermeidung und eine aggressivere Herangehensweise an Waffen, insbesondere mit der brandneuen Armbrust auf dem Rücken, die selbst die härtesten Feinde ausschalten kann. Wir haben auch neue Details über die Geschichte erhalten, in der wir die Familie De Rune auf ihrer Reise in den Süden begleiten, da der kleine Hugo einen wiederkehrenden Traum von einer mysteriösen unbekannten Insel im Mittelmeer hat, die ihn dazu verleitet, das Geheimnis der Rattenkrankheit zu lüften: die Makula.

Wir hoffen, nach unserem Besuch auf der Gamescom ab dem 23. August neue Details darüber zu erfahren, wie A Plague Tale: Requiem aussehen wird. Schaut euch in der Zwischenzeit den neuen Trailer unten an.