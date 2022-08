Konami hat seine Partnerschaft mit Arsenal verlängert

HQ

Konami und der Fußballverein Arsenal haben ursprünglich eine Partnerschaft geschlossen, die 2017 begann, ein Deal, bei dem die Trikots und das Stadion (Emirates Stadium) des Clubs in seinen Fußballspielen zu sehen waren. Dieser Deal erstreckte sich über mehrere Jahre, und jetzt, da wir uns dem Ende dieser Amtszeit nähern, haben die beiden eine Verlängerung ausgearbeitet.

Wie in einer Pressemitteilung enthüllt, wird uns gesagt, dass Konami auch in Zukunft der offizielle Fußball-Videospielpartner von Arsenal bleiben wird und dass wir auch in Zukunft Arsenal-Trikots und sein Stadion sowie das vollständige Spielerteam sehen werden, das im eFootball vorgestellt und vertreten ist.

"Es ist sehr aufregend, eine Verlängerung einer so erfolgreichen Partnerschaft anzukündigen. Arsenal ist ein riesiger Klub und war in den letzten Jahren ein zentraler Bestandteil unserer Partnerschaft", sagte Naoki Morita, Europapräsident von Konami Digital Entertainment B.V.

"Eine langfristige Zukunft gesichert zu haben, die eine Vielzahl von kommerziellen, Image- und eSports-Rechten und -Aktivierungen umfassen wird, ist fantastisch für KONAMI und für die eFootball-Serie™, da sie weiter wächst, und wir streben danach, den Fußball frei zu machen."

Fans von Arsenal mit Adleraugen werden auch feststellen, dass die Kopfstützen in den Heim- und Auswärtsdugouts des Emirates Stadium in Zukunft mit eFootball-Branding versehen sein werden.