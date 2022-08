Ein Iron Man-Spiel des Just Cause-Entwicklers wurde von Disney konserviert

HQ

In einem neuen Interview mit MinnMax hat der Mitbegründer der Avalanche Studios, Christofer Sundberg, enthüllt, dass der Just Cause-Entwickler zuvor Zeit damit verbracht hat, an einem Iron Man-Spiel zu arbeiten, bevor es schließlich von Disney konserviert wurde.

Es wurde von Sundberg gesagt, dass das Spiel Open-World war und dass die Spieler als Iron Man abheben und herumfliegen konnten, wie sie es für richtig hielten, obwohl der Kampf selbst mehr auf Nahkampf ausgerichtet war und Iron Man seine Abstoßer benutzte, um Feinde zu besiegen.

Sundberg bemerkte auch, dass das Projekt etwa zwei Jahre in der Entwicklung war, bevor Disney den Stecker zog, und dass es für das Studio zu einem Ärgernis wurde, da Disney häufig das Entwicklungsfenster für das Spiel verengte.

Obwohl das Projekt nicht mehr in Produktion ist, scheint Sundberg immer noch Hoffnung zu haben, dass es passieren könnte, als er das Interview abzeichnete und erklärte: "Hoffentlich. Ich würde es gerne gemacht sehen."