Tony the Tiger wird morgen auf Twitch streamen

Löschen Sie Ihre Zeitpläne. Das Event der Woche findet morgen statt, da Kellogg's enthüllt hat, dass das berühmte Maskottchen von Frosties Müsli, Tony the Tiger, morgen sein Live-Streaming-Debüt auf Twitch geben wird.

Das ist richtig, der ikonische Charakter wird sich am Freitag, den 19. August zwischen 22:00 und 00:00 Uhr BST (23:00-1:00 Uhr MESZ) anziehen und spielen, was sehr locker als "beliebtes Battle-Royale-Spiel" beschrieben wurde, wo er gegen einige andere bekannte Influencer antreten wird, darunter GoldGlove, ChrissyOfficial und BigCheese.

Es sollte beachtet werden, dass, da Tony der Tiger in der Tat nicht real ist (herzzerreißend, ich weiß), dies eher ein interaktiver VTuber sein wird, was bedeutet, dass er wie der berühmte Tiger aussehen und klingen wird, aber in Wirklichkeit wird es jemand mit einem virtuell generierten Avatar sein, der über ihnen angezeigt wird. Trotzdem wird Tony in einem Frosties-Studio sitzen und auf einem milchgekühlten Gaming-PC spielen.

