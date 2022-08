Die Embracer Group hat soeben die... alles?

HQ

Die Embracer Group war bereits absolut massiv, aber der Publisher beabsichtigt, noch größer zu werden. Dies geschieht, da Embracer eine Reihe von Übernahmevereinbarungen angekündigt hat, bei denen verschiedene Spieleentwickler und andere Unternehmen in naher Zukunft dem Publisher beitreten werden.

Wie Embracer in mehreren Pressemitteilungen erklärt hat, sind die Unternehmen, die es erwerben will, Tripwire Interactive, Tuxedo Labs, Singtrix, Limited Run Games, Bitwave, Tatsujin, Middle-Earth Enterprises und ein anderes Studio, das noch nicht benannt wurde.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Embracer Group unter der Annahme, dass diese Übernahmen durchgeführt werden, die Rechte an verschiedenen Titeln und geistigem Eigentum wie Maneater, Teardown, Killing Floor und sogar Der Herr der Ringe und Der Hobbit haben wird.

Mit all diesen Ankündigungen und Akquisitionen im Hinterkopf hat die Embracer Group in einem begleitenden Quartalsbericht erklärt, dass sie derzeit über 220 Spiele in der Entwicklung hat, darunter 25 AAA-Projekte, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/56 veröffentlicht werden.