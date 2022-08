Der nächste James Bond wird viel jünger

HQ

Daniel Craig ist in den Ruhestand getreten und No Time to Die war seine letzte Runde als 007-Agent mit einer Lizenz zum Töten. Es überrascht nicht, dass Spekulationen darüber weit verbreitet sind, wer die nächste Person sein wird, die James Bond spielen wird, und jetzt sieht es so aus, als hätte der Suchprozess tatsächlich begonnen. IGN berichtet, dass die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson nach einem jüngeren Star in seinen 30ern suchen.

Um alles in die richtige Perspektive zu rücken: Daniel Craig war 38, als er zum ersten Mal den Geheimagenten spielte. Sean Connery war 32, als er Dr. No drehte, Roger Moore war 46, Timothy Dalton 41 und Pierce Brosnan 42.

Welcher jüngere Schauspieler in seinen 30ern passte Ihrer Meinung nach in die Rolle des nächsten James Bond?