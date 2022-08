New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober

Anfang dieser Woche haben wir eine Menge Informationen über die kommenden New Tales from the Borderlands erhalten, die bereits im April angekündigt wurden. Die Quelle war IMDA Singapore, eine Alterseinstufungsagentur, und wir spekulierten, dass das Spiel wahrscheinlich nicht weit entfernt war, da dies normalerweise ziemlich spät geschieht.

Es stellte sich heraus, dass wir Recht hatten. In einer inzwischen entfernten Amazon-Store-Seite haben wir sowohl mehr Informationen über das Spiel (die offizielle Beschreibung findet sich unter dem Bild, sowie die Boxart für die Deluxe Edition des Spiels) als auch Wissen über das Veröffentlichungsdatum erhalten. Es stellt sich heraus, dass New Tales from the Borderlands am 21. Oktober veröffentlicht wird, was bedeutet, dass wir in diesem Herbst nach all den Verzögerungen in letzter Zeit endlich ein Spiel bekommen haben, das sich verstärkt.

"Beziehen Sie Stellung gegen rücksichtslose Konzernoberherren in diesem narrativen Abenteuer!

In der ständig vom Krieg zerrütteten Metropole Promethea kontrollierst du Anu, Octavio und Fran am schlimmsten Tag ihres Lebens. Hilf diesen drei liebenswerten Verlierern, während sie sich bemühen, die Welt zu verändern (und vielleicht sogar zu retten)!

Stellen Sie sich einer planetarischen Invasion, einem bösartigen Gewölbemonster und einem kaltherzigen Kapitalisten in dieser filmischen Nervenkitzelfahrt, bei der es an Ihnen liegt, was als nächstes passiert! Triff eine bunt zusammengewürfelte Besetzung voller Außenseiter, Attentäter-Bots und sprechender Waffen in diesem Rennen an die Spitze!

Es ist an der Zeit, sich gegen Ausbeutung und Unternehmensgier zu wehren. Es ist an der Zeit, Mayhem zu Ihrem Geschäft zu machen."