Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint im Oktober

HQ

Es scheint, als hätten wir in den letzten Monaten fast jeden zweiten Tag neue Verzögerungen angekündigt, die diesen Herbst an aufregenden Spielen erschöpft haben. Daher fühlt es sich wirklich gut an, einmal das Gegenteil zu tun und ein Spiel zu bestätigen, das tatsächlich ziemlich bald veröffentlicht wird.

Wir sprechen über Ghostbusters: Spirits Unleashed, ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel in der gleichen Art und Weise wie der vorherige Titel des Entwicklers Illfonic, Freitag der 13.: Das Spiel. Es wird am 18. Oktober veröffentlicht (pünktlich zu Halloween!), Und wir haben auch die offizielle Boxart bekommen, die ihr euch unten ansehen könnt.

Ghostbusters: Spirits Unleashed wird für PC, Playstation und Xbox erscheinen - und uns werden während der Gamescom nächste Woche weitere Informationen versprochen.