Mittwoch Addams bekommen ersten Teaser-Trailer

Tim Burton und die Addams-Familie scheinen wie ein Match im Himmel gemacht zu sein, und zum Glück für uns passiert es tatsächlich in der kommenden Netflix-Serie Wednesday Addams. Hier folgen wir Wednesday, gespielt von Jenna Ortega (Christina Ricci, die Mittwoch in den beliebten Filmen aus den 90er Jahren spielte, sind auch in dieser Show), während ihrer Schulzeit an der Nevermore Academy.

Wir haben gerade den ersten Trailer bekommen, und wir können Ihnen wirklich empfehlen, diesen zu überprüfen. Ir feiert später in diesem Jahr an einem noch zu enthüllenden Datum Premiere.