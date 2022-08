Das Review-Timing von The Last of Us: Part I enthüllt

HQ

Erinnerst du dich, als ich sagte, dass wir unsere Rezension von The Last of Us: Part I irgendwann im August teilen könnten, als PlayStation und Naughty Dog letzten Monat das 10-minütige Gameplay-Video teilten? Ich werde dieses Versprechen halten können, aber nur um ein paar Stunden.

Weil PlayStation so freundlich war, uns heute Testcodes für The Last of Us: Part I auf PlayStation 5 zu senden und gleichzeitig zu bestätigen, dass das Review-Embargo am 31. August um 16 Uhr BST / 17 Uhr MESZ erfolgt. Kommen Sie zurück für unsere Gedanken und aktuellen Vergleichsvideos, anstatt sich mit diesen blutigen Lecks zufrieden zu geben.