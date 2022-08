Beautiful Planet of Lana auf 2023 verschoben

HQ

Eines der Spiele, die viele am meisten zur Kenntnis nahmen, als Geoff Keighley den Sommer des letzten Jahres begann, war Planet of Lana. Die schöne Grafik, der entzückende Begleiter und das Versprechen der innovativen Nutzung dieses Partners führen dazu, dass einige Spieler den "Herbst 2022" in ihren Kalendern vermerken. Dieser letzte Teil muss jetzt gelöscht werden, aber es sind nicht nur schlechte Nachrichten.

Das Schlechte ist, dass Wishfully sagt, dass es beschlossen hat, Planet of Lana auf das Frühjahr 2023 zu verschieben, weil das Team mehr Zeit braucht, um die polierte und großartige Erfahrung zu liefern, die sowohl es als auch wir wollen. Glücklicherweise haben wir drei Goodies, um zu kompensieren, dass wir länger warten müssen: einen brandneuen Trailer, die Bestätigung, dass das Spiel direkt auf Xbox Game Pass und PC Game Pass veröffentlicht wird und dass Ben und seine Crew nächste Woche auf der Gamescom spielen können. Hoffentlich können sie dann einige positive Eindrücke mit uns teilen.