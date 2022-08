Das erste Bild von The Hunger Games Prequel wurde veröffentlicht

HQ

Lionsgate hat offiziell das erste Bild des kommenden The Hunger Games-Prequel-Films The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes veröffentlicht. Ursprünglich ausschließlich über Vanity Fair geschehen, wurde das Bild seitdem auf Twitter geteilt, wo Lionsgate die folgende Nachricht anhängte.

"Dies ist eine Geschichte über die Liebe. und wir lieben alle möglichen Dinge, denen wir nicht vertrauen. hier ist dein 1. Blick auf TRIBUTE VON PANEM: DIE BALLADE VON SINGVÖGELN UND SCHLANGEN."

Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Coriolanus Snow, viele Jahre bevor er an die Macht kam und ein Tyrann wurde. Die Geschichte wird Snows Highschool-Jahre erkunden, wo wir Einblicke in den bösartigen Mann bekommen, der er werden wird, und sogar sehen, wie Snow eine Beziehung mit Lucy Gray Baird (gespielt von Rachel Zegler), eine Hommage aus District 12, sowie eine Verbindung mit der grausamen Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis) navigiert.

Wann dieses Prequel in den Kinos Premiere feiern wird, gab Lionsgate kürzlich bekannt, dass der Film am 17. November 2023 starten wird. Werfen Sie einen Blick auf das Teaser-Bild unten.