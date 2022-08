Werfen Sie einen Blick auf Netflix' The Addams Family

HQ

Netflix scheint heutzutage eine eigene Adaption von allem zu haben, was in Arbeit ist. Ob Pinocchio, Resident Evil oder sogar The Addams Family, der Streamer hat viel zu tun. Und wo wir gerade über Letzteres sprechen, Netflix hat jetzt am Mittwoch einen ersten Blick auf die Serie geworfen und den Fans einen Einblick in die gruselige und verrückte Familie gegeben.

Auf dem Bild können wir den vollen Vierer sehen, aus dem die berühmte verrückte Familie besteht; Luis Guzmán als Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams, Isaac Ordonez als Pugsley Addams und natürlich der Titelstar Jenna Ortega als Wednesday Addams.

Während Netflix nicht viel anderes getan hat, als dieses Teaser-Bild zu veröffentlichen (wir wissen noch nicht, wann es debütieren wird), wissen wir, dass die Serie von Tim Burton erstellt wird und dass sie am Mittwoch folgen wird, wenn sie beginnt, ihre psychischen Kräfte zu beherrschen und zu kontrollieren.