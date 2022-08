Blizzard hat erklärt, wie man Overwatch-Accounts zusammenführt

HQ

Blizzard wird alle möglichen Änderungen am Overwatch-Erlebnis vornehmen, wenn die Fortsetzung Overwatch 2 später in diesem Jahr debütiert. Sei es das Entfernen von Lootboxen, das Hinzufügen von Kampfpässen, ein saisonaler Ansatz, 5v5-Gameplay oder sogar ein hochgefahrener Hero-Veröffentlichungszeitplan, es gibt viele neue Kerndesign-Funktionen, die berücksichtigt werden müssen.

Und jetzt hat Blizzard ein weiteres Feature detailliert beschrieben, das angeboten wird, wenn die Fortsetzung am 4. Oktober startet, wobei dies die Zusammenführung des Accounts ist. Im Wesentlichen können Sie auf diese Weise separate PC- und Konsolenkonten miteinander kombinieren, da Overwatch noch nie einen Cross-Progression hatte, ihn aber beim Start von OW2 erhalten wird. Obwohl das Feature noch nicht wirklich live ist, könnt ihr einen Startschuss bekommen und die Accounts registrieren, die ihr jetzt zusammenführen wollt, damit Blizzard alles für euch vorbereiten und sortieren kann, wenn ihr euch am Veröffentlichungstag bei OW2 anmeldet.

Der Prozess ist ziemlich einfach (ich habe es letzte Nacht selbst gemacht). Alles, was Sie tun müssen, ist, das Battle.net-Konto, das Ihr PC Overwatch-Konto verwendet, mit Ihrer Konsolenversion in der Konsolenedition zu verknüpfen und dann einfach auf den Abschnitt Konten zusammenführen im Hauptmenü zu klicken. Hier werden Sie gefragt, welche Accounts Sie zusammenführen möchten, und sobald Blizzard dies bestätigt hat, erklärt Blizzard, dass Ihre kumulativen Bemühungen auf beiden Accounts am 4. Oktober zu einem zusammengefasst werden.

Wenn ihr Probleme oder Fragen zum Verfahren habt, hat Blizzard eine wirklich lange FAQ-Seite erstellt, die ihr hier finden könnt.