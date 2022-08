Life is Strange kommt mit der Arcadia Bay-Kollektion auf Nintendo Switch

HQ

Wenn es einen Titel gibt, der moderne Point-and-Click-Adventures komplett revolutioniert hat, dann ist es Life is Strange. Das Abenteuer von Chloe und Max, die das mysteriöse Verschwinden von Rachel Amber in der kleinen Küstenstadt Arcadia Bay enträtseln, war ein großer Erfolg für Deck Nine und Dontnod (die, obwohl sie im Besitz von Microsoft waren, die Spiele lizenzierten). Und dank dessen schauen wir uns jetzt die Veröffentlichung von Life is Strange: Arcadia Bay Collection am September 27th für Nintendo Switch an.

Diese neue Sammlung enthält Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm, das Prequel, das die Geschichte zwischen Chloe und Rachel vor der Ankunft von Max Caulfield und ihren Zeitkräften erzählt. Darüber hinaus wurden beide Titel für Nintendo Switch optimiert, insbesondere die Gesichtsanimationen und remasterten Grafiken.

Jon Brooke, Co-Studio Director bei Square Enix External Studios, kommentiert: "Ich muss Don't Nod zugute halten, dass er das unglaubliche Original Life is Strange geschaffen hat, und ich muss Deck Nine Games dafür danken, dass sie die emotionale Ausdruckskraft ihrer unvergesslichen Charaktere in diesen neuen Editionen auf ein neues Niveau gehoben haben. Diese preisgekrönten Geschichten zum ersten Mal auf Nintendo Switch zu bringen, war für uns und auch für Deck Nine äußerst wichtig, wie sie während ihrer gesamten Entwicklung gezeigt haben. Wir freuen uns, diese Must-Have-Titel in die Hände vieler neuer Spieler zu bekommen."

Den Trailer zu Life is Strange: Arcadia Bay Collection für Nintendo Switch könnt ihr euch unten ansehen.