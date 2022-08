Johnny Depp könnte zu Phantastische Tierwesen zurückkehren

HQ

Es scheint eine Chance zu geben, dass Johnny Depp in die Zaubererwelt zurückkehrt, um seine Bemühungen als berühmter dunkler Zauberer Gellert Grindelwald in der Fantastic Beasts-Serie fortzusetzen.

Obwohl die Serie aufgrund eines schlechten Empfangs an den Kinokassen mit einer eigenen Art von Turbulenzen konfrontiert war, sah der jüngste Teil, Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore, Mads Mikkelsen die Rolle von Grindelwald übernehmen, als Warner Bros. beschloss, sich von Depp zu distanzieren, da seine Ex-Frau Amber Heard behauptete.

Wir alle wissen, wie diese Geschichte dank des Verleumdungsprozesses endete, der die Welt im Sturm eroberte, und da Depp im Allgemeinen positiv aus dem Gerichtsverfahren ausschied, wurde Mikkelsen seitdem zitiert, um zu sagen, dass Depp zurückkommen und in seine Rolle als Grindelwald zurückkehren könnte.

"Es war sehr einschüchternd", sagte Mikkelsen, als er gefragt wurde, wie es war, Grindelwald in Phantastische Tierwesen zu spielen, zu Deadline. "Offensichtlich, nun, jetzt hat sich der Kurs geändert - er hat die Klage gewonnen, das Gericht [Fall] - also lasst uns sehen, ob er zurückkommt. Er könnte. Ich bin ein großer Fan von Johnny. Ich denke, er ist ein großartiger Schauspieler, ich denke, er hat einen fantastischen Job gemacht. Allerdings konnte ich es nicht kopieren. Es gab keine Möglichkeit, dass ich es einfach kopieren konnte, weil es so viel er ist. Es wäre kreativer Selbstmord. Also mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen, etwas, das mir gehörte, und eine Brücke zwischen ihm und mir bauen. Also, ja, es war einschüchternd. Seine Fans waren sehr, sehr süß, aber sie waren auch sehr stur. Ich habe nicht allzu viel mit ihnen interagiert, aber ich konnte verstehen, warum ihnen das Herz gebrochen wurde."

Wenn Warner Bros. beschließt, ein viertes Phantastische Tierwesen zu machen, wen würdest du gerne in Grindelwald sehen? Depp oder Mikkelsen?