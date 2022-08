Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet mit einer Premiere in zwei Episoden

HQ

Wir nähern uns immer mehr dem Veröffentlichungsdatum für Amazons teure TV-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, und da dies der Fall ist, hat Amazon ein paar zusätzliche Details zur Premiere der Show geteilt.

Nämlich, dass die Serie tatsächlich mit einer Premiere in zwei Episoden beginnen wird, was bedeutet, dass sich die Fans beim Start der Show am 2. September auf eine doppelte Portion Mittelerde-Güte freuen können. Danach wird der Rest der Episoden wöchentlich jeden Freitag debütieren.

Hinzu kommt, dass Amazon genau angekündigt hat, wann Sie diese Episoden am 2. September ansehen können. Für britische Zuschauer ist das 2:00 Uhr BST (3:00 Uhr MESZ für europäische Fans), also planen Sie im Voraus, wenn Sie die Show in der Sekunde sehen möchten, in der sie auf Prime Video landet.