Ezra Miller entschuldigt sich und hilft, The Flash zu retten

Am Donnerstag teilten wir das Gerücht mit, dass Warner Bros. drei verschiedene Pläne für die Zukunft von The Flash hatte, basierend auf dem, was der umstrittene Ezra Miller tun würde, und jetzt können wir sehen, ob dies wahr war.

In einer Erklärung an Variety sagt ein Vertreter von Ezra Miller, dass der Schauspieler bereut, was er gesagt und getan hat und Hilfe sucht:

"Nachdem ich kürzlich eine Zeit intensiver Krisen durchgemacht habe, verstehe ich jetzt, dass ich an komplexen psychischen Problemen leide und mit der laufenden Behandlung begonnen habe. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich alarmiert und verärgert über mein vergangenes Verhalten habe. Ich setze mich dafür ein, die notwendige Arbeit zu leisten, um zu einer gesunden, sicheren und produktiven Phase in meinem Leben zurückzukehren."

Wenn die Gerüchte wahr sind, bedeutet dies, dass wir in Zukunft wahrscheinlich mehr von Miller sehen werden, da der Schauspieler mit dieser Entschuldigung bei der Förderung von The Flash helfen kann.