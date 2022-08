Lego Bricktales bekommt Plattformen bestätigt

HQ

Als Lego Bricktales Anfang des Jahres angekündigt wurde, bekamen wir nicht viele Informationen, nicht einmal die Formate, in denen das Spiel veröffentlicht werden soll. Heute hat sich das geändert.

ClockStone Software und Thunderful Publishing haben in einem neuen Trailer enthüllt, dass Lego Bricktales später in diesem Jahr auf PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One und Xbox Series S / X erscheinen wird. Dieses Puzzlespiel hat fünf verschiedene Biome mit verschiedenen Dioramen, in denen Lego Minifiguren Ihre Hilfe benötigen. Wie Sie das lösen, liegt ganz bei Ihnen und Ihrer Vorstellungskraft.