Little Orpheus hofft, niemanden zu beleidigen, wenn es im September startet

Die Entwickler von The Dear Esther and Everybody's Gone to the Rapture bei The Chinese Room beschlossen, die PC- und Konsolenversionen von Little Orpheus in der elften Stunde im März zu verschieben, weil sie befürchteten, dass das sowjetische Setting des Spiels für einige wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu viel sein würde. Das wird offenbar kein Problem mehr sein.

Weil die Publisher von Secret Mode uns einen neuen Trailer gegeben haben, der enthüllt, dass Little Orpheus am 13. September auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird. Uns wurde gesagt, dass sie jedes kleine Detail im Spiel durchgegangen sind und zu dem Schluss gekommen sind, dass es niemanden beleidigen sollte, was bedeutet, dass in den letzten fünf Monaten keine Änderungen vorgenommen wurden.