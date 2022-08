Hol dir die Einzelspieler-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II eine Woche früher

HQ

Activision ist ohne Zweifel einer der aggressivsten Videospiel-Publisher in Bezug auf das Pushen von Vorbestellungen, daher ist es nicht besonders überraschend, dass Call of Duty: Modern Warfare II immer mehr Vorteile bietet.

Wir wussten bereits, dass die Vorbestellung von Call of Duty: Modern Warfare II uns im September einen frühen Zugang zur Multiplayer-Beta gewähren wird, aber das ist noch nicht alles. Infinity Ward hat bekannt gegeben, dass diejenigen, die eine der digitalen Versionen vorbestellen, am 20. Oktober auch Zugang zur Einzelspieler-Kampagne des Spiels erhalten. Das bedeutet, dass du die Geschichte acht Tage vor allen anderen durchspielen kannst, was dir die Möglichkeit gibt, eine Woche später direkt in den Multiplayer zu springen (als ob Millionen von Spielern das sowieso nicht tun würden).

Diese Ankündigung wird von einem Trailer begleitet, der Einblicke in das gibt, was wir in der Geschichte erleben werden, und es scheint sicher, als ob wir uns auf ein weiteres Weltenbummler-Abenteuer mit einer Vielzahl von Aufgaben und Set-Pieces einstellen werden.