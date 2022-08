Evil West als nächstes in der Reihe, um sich zu verzögern

HQ

HQ

Es fühlt sich an, als würden wir jetzt fast jeden Tag über Verzögerungen berichten, da das zuvor beeindruckende Herbst-Line-up immer ausgelaugt wird. Jetzt gibt es eine neue Verzögerung, die bestätigt wurde - aber diesmal kommt es zumindest noch 2022.

Es sind Flying Wild Hog und Focus Home Interactive, die auf Twitter bestätigt haben, dass Evil West von der geplanten Veröffentlichung im nächsten Monat verschoben wurde und stattdessen am 22. November starten wird. Die Entwickler erklären ihre Entscheidung so:

"Evil West veröffentlicht auf fünf Plattformen, darunter mehrere Generationen von Konsolen. Unserem Spiel mehr Feinschliff zu geben, ist entscheidend, um unseren Spielern nicht nur gute, sondern auch bleibende Erinnerungen zu bieten. Das ist etwas, was wir immer verfolgt haben.

Um sicherzustellen, dass das Spiel sein volles Potenzial entfalten kann, haben wir die Entscheidung getroffen, den weltweiten Start von Evil West auf den 22. November 2022 zu verschieben. Wir verstehen, dass Spielverzögerungen frustrierend sein können, aber es ist ein notwendiger Schritt, um allen das beste Erlebnis zu bieten."

Was halten Sie von all den großen Verzögerungen in den letzten Monaten?