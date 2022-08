Schöpfer: Squid Games finden auch in anderen Teilen der Welt statt

HQ

Squid Game wurde zu einem Weltphänomen und brach in kürzester Zeit den wichtigsten Netflix-Rekord. Jeder (plus seine Freunde und Familie) wollten die koreanischen Spiele verfolgen, aber wie sich herausstellte, konnten wir sehen, dass die Tintenfischspiele in Zukunft auch in anderen Ländern stattfinden.

Im Gespräch mit Deadline sagt der Schöpfer, Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk, dass er sich von Anfang an darauf vorbereitet hat:

"Ich habe das Drehbuch so geschrieben, dass es darauf hindeutet, dass das Tintenfischspiel in anderen Teilen der Welt stattfindet. Wie Sie an den Gesprächen der VIPs sehen können, sagen sie, dass das koreanische Spiel in diesem Jahr spektakulär ist, was bedeutet, dass es auch andere Spiele gibt. Das war also auch beabsichtigt, denn ich dachte, wenn die Serie gut lief, wollte ich das Universum weiter ausbauen, damit andere Länder ihre eigene Version des Tintenfischspiels haben könnten."

Möchtest du, dass Squid Games in den USA, in Europa oder anderswo in der Zukunft stattfinden, oder möchtest du lieber, dass sich die Show auf Korea konzentriert?