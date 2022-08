Cobra Kai Season 5 scheint eine ganze Menge Karate zu bieten

HQ

Die vierte Staffel der immens beliebten Netflix-Serie Cobra Kai endete damit, dass Sensei Kreese in einer Art Gurke war (wir vermeiden detaillierte Spoiler), aber im neuesten Trailer für die fünfte Staffel der Show wird enthüllt, was mit ihm passiert ist.

Wir erfahren auch, dass es eine ganze Menge Karate geben wird, mehr Drama zwischen Daniel LaRusso und Johnny Lawrence und das, was wir in der Spieleindustrie als Bosskampf mit Terry Silver bezeichnen würden - was im Grunde alles ist, was wir jemals verlangt haben. Cobra Kai Staffel 5 feiert am 9. September auf Netflix Premiere. Wir wissen, dass wir es binge watchen werden, oder?