Ein weiterer Saw-Film ist in Arbeit

Wenn Sie das Gefühl hatten, dass es nicht genug Blut in Ihrem Leben gab, dann haben wir eine Ankündigung für Sie? Ein weiterer Saw-Film hat grünes Licht erhalten, und in diesem wird sogar ein zurückkehrender Regisseur aus der Serie das Projekt leiten.

Wie Variety berichtet, werden Kevin Greutert von Saw VI und Saw: The Final Chapter bei diesem Film Regie führen. Obwohl der offizielle Name des Films noch nicht bekannt gegeben wurde, wissen wir, dass er rechtzeitig für die gruselige Saison im nächsten Jahr in den Kinos landen wird, da die Produktionsfirmen Lionsgate und Twisted Pictures dem Film ein Veröffentlichungsdatum am 27. Oktober 2023 zugewiesen haben.

Wir sind auch immer noch im Dunkeln über die Details der Handlung und wer die Besetzung bilden wird, aber eine Sache, die wir sicher sein können, ist, dass ein Saw-Film definitiv mit allen möglichen schrecklichen Möglichkeiten vollgestopft sein wird, den unglücklichen Seelen zu schaden, die sich in Jigsaws Reichweite befinden.