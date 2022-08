Black Adam ist keine typische Superhelden-Ursprungsgeschichte

HQ

Black Adam feiert am 21. Oktober Premiere, und wir wissen bereits, dass dies nicht die Art von Superheldengeschichte sein wird, an die wir gewöhnt sind, da Black Adam (gespielt von Dwayne Johnson) kein guter Kerl ist und die Dinge auf seine eigene Weise macht und den schmalen Grat zwischen Gut und Böse tanzt.

Aber es stellt sich heraus, dass dies nicht das Einzige ist, was Black Adam auszeichnet, da es auch keine Ursprungsgeschichte sein wird, obwohl es der erste Film in einem geplanten Franchise ist. Das bedeutet, dass wir nicht die typische Geschichte darüber bekommen, wie jemand seine Macht bekommt, wie er Schwierigkeiten hat, seine neuen Fähigkeiten zu verstehen und wie er versucht, seine Geheimnisse vor seinen engsten Freunden und seiner Familie zu verbergen.

Regisseur Jaume Collet-Serra erklärt mehr dazu im Interview mit Vanity Fair:

"Es ist kein typischer Superheldenfilm, in dem ein Typ ein Superheld sein will und die Kräfte bekommt, und dann verbringt man 50 Minuten damit, herauszufinden, wie die Kräfte funktionieren. Dies ist ein Film, in dem man Black Adam sofort vorstellt, und dann während des Films zieht man langsam die Zwiebel zurück und enthüllt, was passiert ist."

Klingt das nach dem richtigen Weg, oder hättest du lieber eine reguläre Origin-Story vorgezogen, um Black Adam richtig vorzustellen?