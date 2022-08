The Pokémon Company stellt Organisationen, die das Leben von Kindern verbessern, 25 Millionen US-Dollar zur Verfügung

HQ

Die Pokémon Company hat angekündigt, dass sie 25 Millionen US-Dollar an Organisationen spenden wird, die darauf abzielen, das Leben von Kindern zu verbessern und soziale Gerechtigkeit zu unterstützen. Diese philanthropische Anstrengung wurde von der internationalen Niederlassung des Unternehmens vorbereitet und wird, wie in der Pressemitteilung festgestellt wird, das Geld in den nächsten fünf Jahren verteilt.

Uns wurde gesagt, dass die 25 Millionen US-Dollar hauptsächlich als Geldspenden an eine vorher festgelegte Gruppe von Organisationen bereitgestellt werden und dass ein Geschenk verschiedener Pokémon-Sammelkartenspiel- und Pokémon-Center-Produkte alles ausmachen wird, was übrig bleibt.

Es wird auch gesagt, dass jede ausgewählte Organisation ein langfristiger strategischer Partner von The Pokémon Company International wird und dass zusätzliche Organisationen in den fünf Jahren, die sie umfasst, zu dieser Initiative hinzugefügt werden können.

"The Pokémon Company International ist dankbar für die Gelegenheit, den Gemeinschaften, in denen es tätig ist und in denen Pokémon seit seiner Einführung so herzlich aufgenommen wurde, etwas zurückzugeben", sagte Kenji Okubo, Präsident von The Pokémon Company International. "Pokémon ist eine Marke, die sofort Freude auslöst und seit 25 Jahren die Fantasie von Kindern auf der ganzen Welt beflügelt. Mit seinen universellen Themen Abenteuer, Freundschaft und Ausdauer wurde es auch in das Leben einer unglaublich vielfältigen Fangemeinde in Ländern auf der ganzen Welt aufgenommen. Wir sind bestrebt, diese einzigartige Fähigkeit und die Unterstützung, die wir von unserer breiten Gemeinschaft von Trainern erhalten haben, zu nutzen, um eine positive Kraft im Leben von Kindern zu sein und eine gerechtere, integrativere Welt zu schaffen, in der alle gedeihen können. "

Die Liste der Organisationen, die von dieser Initiative unterstützt werden, finden Sie hier und umfassen Save the Children, Barnado's, UNICEF USA, Malala Fund und Working Families.